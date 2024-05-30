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Судаков натякнув на відхід з Шахтаря

Олександр Булава — 30 травня, 21:46
Судаков натякнув на відхід з Шахтаря

Півзахисник збірної України та донецького Шахтаря Георгій Судаков готовий влітку змінити клуб.

Про це футболіст розповів у коментарі Inews.

"Майбутнє? Моє ставлення до цього таке я досяг всього, що міг у Шахтарі, максимально розвинувся як гравець та готовий рухатись уперед.

Сподіваюсь показати на Євро те, що я можу, а потім моє майбутнє буде вирішене", сказав Судаков.

Раніше повідомлялося, що Шахтар спробує продати 21-річного півзахисника після чемпіонату Європи-2024, що відбудеться в Німеччині.

Претендентам на Судакова доведеться заплатити близько 70 млн євро.

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Георгій Судаков

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