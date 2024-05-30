Судаков натякнув на відхід з Шахтаря
Півзахисник збірної України та донецького Шахтаря Георгій Судаков готовий влітку змінити клуб.
Про це футболіст розповів у коментарі Inews.
"Майбутнє? Моє ставлення до цього таке — я досяг всього, що міг у Шахтарі, максимально розвинувся як гравець та готовий рухатись уперед.
Сподіваюсь показати на Євро те, що я можу, а потім моє майбутнє буде вирішене", — сказав Судаков.
Раніше повідомлялося, що Шахтар спробує продати 21-річного півзахисника після чемпіонату Європи-2024, що відбудеться в Німеччині.
Претендентам на Судакова доведеться заплатити близько 70 млн євро.