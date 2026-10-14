Відчуваю, що покращився у багатьох аспектах: Судаков – про прогрес у Бенфіці після першого голу у сезоні

Український півзахисник лісабонської Бенфіки Георгій Судаков після першого забитого голу у поточному сезоні заявив, що не хоче зазнавати тиску та намагається знайти баланс у своїх ігрових якостях, відзначивши покращення своїх навичок, попри нерозкритий потенціал.

Його слова передає A Bola.

"Чесно кажучи, я не хочу відчувати цей тиск. Звісно, він є, і він великий. Моя родина та хлопці тут дуже мені допомагають, бо вірять у мене і довіряють мені. Це найголовніше. Можливо, я ще не показав повною мірою, на що здатний. Я намагаюся викластися на повну. Намагаюся знайти баланс між впевненістю та якістю. Так ми зможемо досягти хороших результатів. Відчуваю, що покращився у багатьох аспектах. Це помітно й на полі, ми відчуваємо й бачимо це на полі".

Також гравець збірної України зазначив, що цей забитий м'яч був для нього важливим, окремо відзначивши віру у його успіхи з боку родини та наставника Марку Сілви. Він запевнив, що думає лише про футбол та хоче принести щастя вболівальникам та собі самому.

"Цей гол був для мене дуже важливим, але ще важливіше – допомогти команді вигравати всі матчі. Останні два-три місяці були нелегкими, але я щодня дуже наполегливо працюю і вірю в себе. Я відчуваю, що моя родина, команда та тренер також у мене вірять. Я думаю тільки про футбол і ні про що інше. Як я вже казав, я щодня працюю над тим, щоб відчувати ці емоції. Звісно, впевненість у собі важлива для всіх гравців. Сподіваюся, що це стане поворотним моментом і я зможу знайти рівновагу, порадувати вболівальників і сам бути щасливим".

Цікаво, що Судаков під час цієї пресконференції з журналістами почав розмовляти португальською, що викликало у них подив.

Нагадаємо, що напередодні Судаков забив перший гол у поточному сезоні, відзначившись на 75-й хвилині у матчі 8-го туру чемпіонату Португалії проти Віторії Гімарайнш (2:0).

Таким чином, протягом кампанії-26/27 українець провів 14 матчів на клубному рівні, у яких оформив одне взяття воріт та віддав одну результативну передачу.

Наставник "орлів" Марку Сілва заявив, що для Судакова цей гол має стати фактором полегшення у наступних матчах.

Додамо, що наступну гру лісабонський колектив зіграє 15 жовтня проти шотландського Селтіка у межах другого туру основного етапу Ліги Європи. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.