Сумував за цим відчуттям: Судаков оцінив свій дебютний гол за Бенфіку у сезону-2026/27

Атакувальний півзахисник лісабонської Бенфіки Георгій Судаков лаконічно висловився про свій дебютний гол у поточному сезоні-2026/27.

Футболіст публічно це зробив у своєму профілі в Інстаграмі.

"Вперше за довгий час. Сумував за цим відчуттям", – написав Георгій.

Поєдинок 8-го туру чемпіонату Португалії проти Віторії Гімарайнш українець розпочав із лави запасних. На 73-й хвилині Судаков вийшов на поле, а вже через дві хвилини відзначився результативним ударом із передачі Клаудіо Ечеверрі.

24-річний гравець збірної України подвоїв перевагу "орлів" у рахунку – 2:0. Цей м'яч став останнім у матчі.

Раніше головний тренер Бенфіки відреагував на м'яч Судакова, який у цьому сезоні вже віддав одну гольову передачу у 14-ти зустрічах.

Відзначимо, що український голкіпер Анатолій Трубін провів усю гру у запасі лісабонського колективу.

Додамо, що після 8-ми турів команда Марку Сілви посідає 2-ге місце у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 19 балів. Відставання від лідера сезону Порту складає вже 5 очок, а відрив від найближчого переслідувача, яким є Спортинг, лише один пункт.