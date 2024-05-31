Шахтар назвав ціну Судакова

Донецький Шахтар готовий продати півзахисника збірної України Георгій Судаков під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

"Шахтар попросіть 70 млн євро, щоб продати Георгія Судакова влітку", — повідомив Скіра.

За гравцем стежать клуби Серії А — Наполі та Ювентус. Також інтерес до півзахисника проявляють команди Англійської Прем'єр-ліги, серед яких Челсі, Арсенал, Ліверпуль та Манчестер Сіті.

Напередодні футболіст натякнув на відхід з Шахтаря.

Раніше Судаков підписав нову угоду з Шахтарем, яка розрахована до 2028 року. У сезоні-2023/24 він відіграв 33 матчі за донецький клуб в усіх турнірах. На рахунку півзахисника — 8 голів та 2 асисти.