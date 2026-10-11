Судаков забив перший гол за Бенфіку в сезоні-2026/27
Український півзахисник Бенфіки Георгій Судаков відзначився голом у матчі 8 туру чемпіонату Португалії проти Віторії Гімарайнш.
Судаков вийшов на поле на 73-й хвилині замість Александера Ба, а вже на 75-й подвоїв перевагу лісабонців. Українець отримав передачу від Клаудіо Ечеверрі та ударом низом із межі штрафного майданчика відправив м'яч у ворота.
Рахунок у першому таймі відкрив Самуель Даль після передачі Вангеліса Павлідіса. Зустріч завершилася з рахунком 2:0 на користь "орлів".
Чемпіонат Португалії – Прімейра
8-й тур, 11 жовтня
Бенфіка – Віторія Гімарайнш 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 – 24 Даль, 2:0 – 75 Судаков
Для Судакова це перший гол у поточному сезоні. Загалом у кампанії-2026/27 він провів 14 матчів за Бенфіку в усіх турнірах: також на його рахунку є один асист.
Напередодні повідомлялося, що нападник Бенфіки Вангеліс Павлідіс привернув увагу Барселони та Тоттенгема.