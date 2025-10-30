Судаков став одним з найкращих гравців матчу Бенфіки проти Тондели

Український півзахисник Бенфіки Георгій Судаков отримав одну з найвищих оцінок за матч 1/4 фіналу Кубку португальської ліги проти Тондели (3:0).

Про це повідомляє портал SofaScore.

Гру українця оцінили в 7,6 бала. Георгій провів на полі 77 хвилин. На його рахунку скасований гол, 25 точних передач з 37 (68%) та лише 1 удар, який виявився заблокованим.

Вищу оцінку у складі Бенфіки має лише захисник Ніколас Отаменді, в активі якого результативний удар.

Нагадаємо, українець став гравцем Бенфіки наприкінці серпня. Трансфер гравця обійшовся португальському клубу у 27 мільйонів євро плюс 25% від суми наступного трансферу півзахисника.

Вже 20 вересня Георгій відзначився дебютним голом за "орлів", допомігши переграти АВС. Загалом в українця 2 голи та 2 асисти за 11 матчів у португальському колективі.