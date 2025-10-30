Бенфіка з Судаковим розгромила Тонделу в Кубку португальської ліги

Бенфіка у домашньому матчі обіграла Тонделу в 1/4 фіналу Кубка португальської ліги.

Зустріч завершилась з рахунком 3:0.

Український півзахисник Георгій Судаков розпочав гру у стартовому складі та відзначився голом на старті другої половини гри. Однак м'яч українця скасували після перегляду VAR. Хавбека замінили на 77-й хвилині.

Ще один український гравець "орлів" Анатолій Трубін гру провів на лаві запасних.

Кубок португальської ліги

1/4 фіналу, 29 жовтня

Бенфіка – Тондела 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 41 Отаменді (пен), 2:0 – 83 Лукебакіо, 3:0 – 90+5 Павлідіс

Нагадаємо, українець став гравцем Бенфіки наприкінці серпня. Трансфер гравця обійшовся португальському клубу у 27 мільйонів євро плюс 25% від суми наступного трансферу півзахисника.

Вже 20 вересня Георгій відзначився дебютним голом за "орлів", допомігши переграти АВС. Загалом в українця 2 голи та 2 асисти за 10 матчів у португальському колективі.