Бущан отримав посередню оцінку за матч, в якому Аль-Шабаб у більшості втратив перемогу

У суботу, 22 лютого, у межах 21 туру Саудівської професійної ліги відбувся матч, в якому Аль-Шабаб Георгія Бущана на виїзді не зміг здолати Аль-Таавон.

Наприкінці першого тайму за рахунку 2:1 на користь гостей пряму червону картку отримав центрбек господарів поля Андрей Джиротто.

Але це не завадило Аль-Таавону врятуватися від поразки по ходу другої половини гри. У підсумку матч завершився внічию 2:2.

За свій виступ Бущан отримав п'яту найвищу оцінку в своїй команді, а саме 6,9 від SofaScore. Кращим гравцем зустрічі став хавбек Аль-Таавона Файчал Файр (8.0).

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На рахунку 30-річного українця три сейви, один успішний вихід з воріт, один винос м'яча кулаком. Ексворотар Динамо зробив 27 дотиків до м'яча, віддав 16 з 17 передач (94%), зробив одне точне переведення м'яча та два виноси.

Вперше в новій команді Бущан зіграв унічию. До цього він взяв участь у перемозі та двох поразках Аль-Шабаба, який зараз посідає шосте місце таблиці чемпіонату Саудівської Аравії, маючи в активі 33 очки.