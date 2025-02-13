Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Аль-Шабаб з Бущаном прикро програв Аль-Кадісії у 20 турі чемпіонату Саудівської Аравії

Станіслав Лисак — 13 лютого 2025, 19:35
Аль-Шабаб з Бущаном прикро програв Аль-Кадісії у 20 турі чемпіонату Саудівської Аравії
Аль Шабаб

Аль-Шабаб у домашньому матчі 20 туру саудівської Про-ліги зазнав мінімальної поразки від Аль-Кадісії.

Зустріч завершилася з рахунком 3:2 на користь гостей. Український воротар Георгій Бущан відіграв за Аль-Шабаб увесь поєдинок та зумів зробити два сейви.

Зазначимо, що господарі перемагали до 83 хвилини, однак втратили свою перевагу. Вирішальний гол на 96 хвилині забив Хуліан Кіньйонес.

Чемпіонат Саудівської Аравії – Про-ліга
13 лютого

Аль-Шабаб – Аль-Кадісія 2:3 (1:0)

Голи: 1:0 – 16, 1:1 – 49 Кіньйонес, 2:1 – 68 Камара, 2:2 – 83 Хазазі, 2:3 – 90+6 Кіньйонес

Після цієї поразки Аль-Шабаб втратив можливість наблизитися до першої п'ятірки чемпіонату, а Аль-Кадісія завдяки 3 заробленим очкам відірвалася від Аль-Насра в боротьбі за третє місце, яке дозволяє грати в азійській Лізі чемпіонів наступного сезону.

Наступну гру Аль-Кадісія проведе проти аутсайдера Про-ліги Аль-Ахдуда, а Аль-Шабаб Георгія Бущана зустрінеться з середняком чемпіонату Аль-Таавоном. Поєдинки відбудуться 21 та 22 лютого відповідно.

Георгій Бущан Аль-Шабаб Аль-Кадісія Чемпіонат Саудівської Аравії, Про-ліга

Аль-Шабаб

Михавко: Нам стало сумно, коли Бущан пішов з Динамо
Бущан допоміг Аль-Шабабу здобути перемогу в матчі проти Аль-Халіджа: у нього одна з найвищих оцінок
Аль-Шабаб Бущана зустрінеться з прямим конкурентом: розклад матчів українців
Це була остання спроба Динамо непогано заробити: Маркевич – про трансфер Бущана
Від нового голеадора для Полісся до відходу легенди Шахтаря. Головні трансфери січня в УПЛ

Останні новини