Аль-Шабаб з Бущаном прикро програв Аль-Кадісії у 20 турі чемпіонату Саудівської Аравії

Аль-Шабаб у домашньому матчі 20 туру саудівської Про-ліги зазнав мінімальної поразки від Аль-Кадісії.

Зустріч завершилася з рахунком 3:2 на користь гостей. Український воротар Георгій Бущан відіграв за Аль-Шабаб увесь поєдинок та зумів зробити два сейви.

Зазначимо, що господарі перемагали до 83 хвилини, однак втратили свою перевагу. Вирішальний гол на 96 хвилині забив Хуліан Кіньйонес.

Чемпіонат Саудівської Аравії – Про-ліга

13 лютого

Аль-Шабаб – Аль-Кадісія 2:3 (1:0)

Голи: 1:0 – 16, 1:1 – 49 Кіньйонес, 2:1 – 68 Камара, 2:2 – 83 Хазазі, 2:3 – 90+6 Кіньйонес

Після цієї поразки Аль-Шабаб втратив можливість наблизитися до першої п'ятірки чемпіонату, а Аль-Кадісія завдяки 3 заробленим очкам відірвалася від Аль-Насра в боротьбі за третє місце, яке дозволяє грати в азійській Лізі чемпіонів наступного сезону.

Наступну гру Аль-Кадісія проведе проти аутсайдера Про-ліги Аль-Ахдуда, а Аль-Шабаб Георгія Бущана зустрінеться з середняком чемпіонату Аль-Таавоном. Поєдинки відбудуться 21 та 22 лютого відповідно.