Для мене це якийсь сором: Палкін вкотре звинуватив ФІФА у відсутності підтримки українського футболу
Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін вкотре звинуватив ФІФА у відсутності підтримки українського футболу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Його слова наводить The Guardian.
"З початку війни ФІФА ніколи не підтримувала український футбол. У них завжди було гасло, що ми – одна сім’я, але це не була одна сім’я. Про український футбол зовсім забули.
Потрібно створити якийсь фонд для українського футболу, і основним донором має бути ФІФА. Вони повинні нас підтримувати, тому що у нас багато зруйнованої інфраструктури і погана економічна ситуація в галузі. Важко виживати в цих умовах. Дивно, що вони повністю ігнорують те, що відбувається в Україні. Для мене це якийсь сором", – сказав гендиректор "гірників".
Палкін наголосив, що двері ФІФА завжди закриті для України.
"Ми намагалися постукати в ці двері протягом останніх трьох років, але відповіді не було взагалі. Я зв’язався з деякими людьми на високому футбольному рівні, і вони також намагалися спілкуватися з ФІФА, але я не відчуваю, що ми досягли успіху. ФІФА проігнорувала Україну і наші клуби", – сказав Палкін.
Раніше спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна також розкритикував ФІФА, яка у 2022 році створила правила, що дозволили футболістам в Україні без виплати компенсації залишати свої клуби через війну. Водночас Сергій Палкін розповів про подвійні стандарти організації щодо трансферів після початку повномасштабного вторгнення.