Для мене це якийсь сором: Палкін вкотре звинуватив ФІФА у відсутності підтримки українського футболу

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін вкотре звинуватив ФІФА у відсутності підтримки українського футболу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Його слова наводить The Guardian.

"З початку війни ФІФА ніколи не підтримувала український футбол. У них завжди було гасло, що ми – одна сім’я, але це не була одна сім’я. Про український футбол зовсім забули.

Потрібно створити якийсь фонд для українського футболу, і основним донором має бути ФІФА. Вони повинні нас підтримувати, тому що у нас багато зруйнованої інфраструктури і погана економічна ситуація в галузі. Важко виживати в цих умовах. Дивно, що вони повністю ігнорують те, що відбувається в Україні. Для мене це якийсь сором", – сказав гендиректор "гірників".