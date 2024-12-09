Вони не принесли нічого хорошого в український футбол: Срна розкритикував ФІФА

Спортивний директор Шахтаря Дарійо Срна розкритикував ФІФА, яка у 2022 році створила правила, що дозволили футболістам в Україні без виплати компенсації залишати свої клуби через війну.

Його слова наводить Transfermarkt.

"У чому проблема, що ми критикували ФІФА? Тільки вони можуть пояснити, в чому проблема, але вони цього не роблять. ФІФА повинна існувати для того, щоб захищати клуб і гравців у різних ситуаціях. Але вони впоралися з цим по-своєму.

Тому ФІФА не принесла нічого хорошого в український футбол, на відміну від УЄФА, яка намагалася допомогти з першого дня. ФІФА, навпаки, нічого не зробила. Але Шахтар вистояв, він вижив і буде жити далі", – сказав він.

Раніше генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів про подвійні стандарти ФІФА щодо трансферів після початку повномасштабного вторгнення.

Зокрема, він зазначив, що ФІФА ставиться до українських клубів так само, як і до російських.