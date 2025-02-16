Срна: Переїду до Москви, щоб там розпочалась війна

Спортивний директор донецького Шахтаря Дарійо Срна прокоментував своє ставлення до війни, яка вже втретє прийшла у його дім.

Слова функціонера наводить The National.

"Ми купили будинок, переїхали туди усією родиною, а потім розпочалась війна. 16 травня 2014 року – мій останній день вдома. Там залишилось все – машини, речі, друзі. Вже 21 травня почали бомбити донецький аеропорт.

Це моя третя війна – в 90-х це було в Хорватії, потім Донецьк у 2014 і тепер це. Я вже жартую із дружиною, що переїду до Москви, щоб там теж розпочалась війна.

Це взагалі найгірше, що може статись у світі. Людське життя перестає мати ціну. Скільки дітей залишилось без батьків, скільки людей втратили все? Це огидно", – вважає Срна.