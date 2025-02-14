Бескоровайний: Головне бажання на 2025 рік – щоб завершилась війна

Захисник Полісся Данило Бескоровайний розповів про свої головні побажання на 2025 рік.

Футболіст поспілкувався із клубною пресслужбою.

"Можна сказати, якщо брати загальне бажання, то я хочу, щоб закінчилася війна, щоб ми були задоволені тими перемовинами, які будуть, і щоб не пройшло все даремно.



Тому що в мене теж багато хлопців, які воювали, загинули на війні. Тому я думаю, що якщо закінчиться все в цьому році й закінчиться для нас нормально – дуже буде позитивно.



А для себе – думаю, вболівальники вже чекають, коли я повернуся на поле. Я сам від себе роблю все можливе, щоб якнайшвидше повернутися і допомагати Поліссю", – розповів Бескоровайний.