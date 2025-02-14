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Бескоровайний: Головне бажання на 2025 рік – щоб завершилась війна

Володимир Максименко — 14 лютого 2025, 16:59
Бескоровайний: Головне бажання на 2025 рік – щоб завершилась війна
Данило Бескоровайний
ФК Полісся

Захисник Полісся Данило Бескоровайний розповів про свої головні побажання на 2025 рік.

Футболіст поспілкувався із клубною пресслужбою.

"Можна сказати, якщо брати загальне бажання, то я хочу, щоб закінчилася війна, щоб ми були задоволені тими перемовинами, які будуть, і щоб не пройшло все даремно.

Тому що в мене теж багато хлопців, які воювали, загинули на війні. Тому я думаю, що якщо закінчиться все в цьому році й закінчиться для нас нормально – дуже буде позитивно.

А для себе – думаю, вболівальники вже чекають, коли я повернуся на поле. Я сам від себе роблю все можливе, щоб якнайшвидше повернутися і допомагати Поліссю", – розповів Бескоровайний.

Зазначимо, що хавбек приєднався до житомирян взимку 2024 клубу, залишивши Кривбас.

Раніше стало відомо, на якому стадіоні Полісся зіграє перенесений матч 18 туру проти Інгульця.

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