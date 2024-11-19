Тепер дзвоніть і заспокоюйте їх: гендиректор ЛНЗ звернувся до Бурбаса

Генеральний директор ЛНЗ Андрій Колісник звернувся до журналіста Ігоря Бурбаса з приводу його інформації щодо зміни головного тренера черкаського клубу.

Відповідний пост він оприлюднив у Telegram.

На посаду головного тренера команди Бурбас сватав цілий ряд фахівців, серед яких колишній тренер Дніпра-1 Олександр Кучер, наставник Миная Желько Любенович, а також Младен Бартулович (Зоря) та Роман Григорчук (Нефтчі).

"Пане Бурбас, дзвоніть тепер всім згаданим Вами прізвищам і заспокоюйте їх. Люди нервують, чогось чекають.

Я вже втомився їм пояснювати, що не можна вірити всьому підряд, що пишуть в інтернеті. Поясніть ще Ви",

– написав Колісник.