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Тепер дзвоніть і заспокоюйте їх: гендиректор ЛНЗ звернувся до Бурбаса

Олексій Мурзак — 19 листопада 2024, 14:40
Тепер дзвоніть і заспокоюйте їх: гендиректор ЛНЗ звернувся до Бурбаса
Андрій Колісник
18000.com.ua

Генеральний директор ЛНЗ Андрій Колісник звернувся до журналіста Ігоря Бурбаса з приводу його інформації щодо зміни головного тренера черкаського клубу.

Відповідний пост він оприлюднив у Telegram.

На посаду головного тренера команди Бурбас сватав цілий ряд фахівців, серед яких колишній тренер Дніпра-1 Олександр Кучер, наставник Миная Желько Любенович, а також Младен Бартулович (Зоря) та Роман Григорчук (Нефтчі).

"Пане Бурбас, дзвоніть тепер всім згаданим Вами прізвищам і заспокоюйте їх. Люди нервують, чогось чекають. Я вже втомився їм пояснювати, що не можна вірити всьому підряд, що пишуть в інтернеті. Поясніть ще Ви", – написав Колісник.

Раніше гендиректор ЛНЗ заявив, що ця інформація не відповідає дійсності.

Ігор Бурбас ЛНЗ Андрій Колісник Андрес Карраско

Ігор Бурбас

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