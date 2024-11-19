Тепер дзвоніть і заспокоюйте їх: гендиректор ЛНЗ звернувся до Бурбаса
Андрій Колісник
18000.com.ua
Генеральний директор ЛНЗ Андрій Колісник звернувся до журналіста Ігоря Бурбаса з приводу його інформації щодо зміни головного тренера черкаського клубу.
Відповідний пост він оприлюднив у Telegram.
На посаду головного тренера команди Бурбас сватав цілий ряд фахівців, серед яких колишній тренер Дніпра-1 Олександр Кучер, наставник Миная Желько Любенович, а також Младен Бартулович (Зоря) та Роман Григорчук (Нефтчі).
"Пане Бурбас, дзвоніть тепер всім згаданим Вами прізвищам і заспокоюйте їх. Люди нервують, чогось чекають. Я вже втомився їм пояснювати, що не можна вірити всьому підряд, що пишуть в інтернеті. Поясніть ще Ви", – написав Колісник.
Раніше гендиректор ЛНЗ заявив, що ця інформація не відповідає дійсності.