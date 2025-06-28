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Назріває скандал: Верес оголосив про припинення комунікації та співпраці з відомим блогером

Андрій Мошкун — 28 червня 2025, 14:39
Назріває скандал: Верес оголосив про припинення комунікації та співпраці з відомим блогером
НК Верес Рівне

Рівненський Верес опублікував заяву, яка стосується інтерв'ю гравця клубу Ігоря Харатіна блогеру Ігорю Бурбасу.

Про це йдеться на сайті рівнян.

У відповідь на публікацію інтерв'ю у клубі анонсували припинення будь-якої співпраці з Бурбасом.

"Народний клуб Верес офіційно повідомляє про припинення комунікації та будь-якої іншої співпраці з блогером Ігорем Бурбасом. Причиною такого рішення стала публікація Ігорем Бурбасом на власному YouTube-каналі інтерв'ю з футболістом червоно-чорних Ігорем Харатіним. Незважаючи на те, що ні клуб, ні сам футболіст дозволу на публікацію готового матеріалу не надавали"  йдеться в повідомленні.

Також рівняни зазначили, що виявили порушення журналістської етики та інших стандартів і в попередніх матеріалах Бурбаса.

"Ознайомившись із попередніми роботами Ігоря Бурбаса, народний клуб помітив факти порушення журналістської етики, відверто маніпулятивні, на нашу думку, матеріали та наративи. Щоб уникнути будь-яких можливих асоціацій з ім'ям Ігоря Бурбаса, народний клуб, представники тренерського штабу та футболісти, відтепер уникатимуть будь-яких контактів із цим блогером", – заявили у Вересі.

Ця заява рівнян – реакція клубу на інтерв'ю блогера з гравцем Вереса Ігорем Харатіним, яке Бурбас 28 червня опублікував на своєму ютуб-каналі. Під час розмови футболіст емоційно зреагував на запитання про гол у ворота свого ексклубу ковалівського Колоса, на деякий час вийшовши з кадру.

На момент публікації цієї новини на сторінках Ігоря Бурбаса в соціальних мережах відповіді на заяву Вереса не було.

Раніше повідомлялося, що рівняни посиляться грецьким захисником Константіносом Стамулісом.

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Ігор Бурбас

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