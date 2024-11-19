В ЛНЗ поставили крапку щодо чуток про зміну головного тренера
Генеральний директор ЛНЗ Андрій Колісник відреагував на чутки щодо зміни головного тренера команди Андреса Карраско, назвавши цю інформацію вигадкою.
Про це він сказав у коментарі Tribuna.com.
"Дана інформація не відповідає дійсності. В кращому випадку — це просто вигадка. Головний тренер Андрес Карраско повністю справляється зі своїми обов'язками. Він добре підготував команду до сезону. Команда чудово розпочала чемпіонат, пішла в групі лідерів на першу міжнародну паузу, але потім кількість травмованих основних гравців досягнула вже п'яти футболістів.
Нам з цим не пощастило. Наступний відрізок чемпіонату ми грали не тим складом, який готували до сезону.
Це об'єктивно вплинуло на результати. І відразу після "погіршення результатів", на клуб почались інформаційні атаки, які тривають вже понад місяць та викликають тільки сміх в клубному офісі. Тому що люди, які генерують ці "новини", не знають філософії роботи й плану розвитку ЛНЗ", – сказав функціонер.
Раніше журналіст Ігор Бурбас повідомив, що керівництво ЛНЗ роздумує над зміною головного тренера.
На посаду головного тренера черкаського клубу сватали цілий ряд фахівців, серед яких колишній тренер Дніпра-1 Олександр Кучер, наставник Миная Желько Любенович, а також Младен Бартулович та Роман Григорчук, які наразі тренують Зорю та Нефтчі відповідно.
Після 13 зіграних турів ЛНЗ посідає 6 місце в турнірній таблиці, маючи в активі 18 очок.