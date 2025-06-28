Це спроба цензури: Бурбас відреагував на заяву Вереса

Український журналіст Ігор Бурбас відреагував на заяву Вереса про припинення з ним співпраці та комунікації.

Про це він розповів у соцмережі.

"Керівництвом Вереса була здійснена спроба цензури. Саме так розцінюю дії клубу напередодні виходу інтервʼю з Ігорем Харатіним", – заявив Бурбас.

За словами журналіста, Верес надав йому офіційний дозвіл на інтерв'ю. При цьому зі спортдиректором Юрієм Габовдою та Ігорем Харатіним навіть були окреслені теми.

Після запису в Ігоря Харатіна не було жодних претензій, як і в керівництва клубу.

"Лише за кілька днів вже виникло одне прохання — показати матеріал перед виходом. Зовнішнє редагування в нас не практикується, однак з поваги до Ігоря Харатіна за добу до запланованої публікації я надав можливість переглянути матеріал. Лише для того, щоб він переконався — ніяких слів не було вирвано з контексту. Після мовчанки протягом цілого вчорашнього дня лише о 22:30 отримую дивне повідомлення від спортивного директора Вересу Юрія Габовди про рішення не публікувати інтервʼю. На прохання вказати причину не було надано жодної. Що важливо, від героя інтервʼю Ігоря Харатіна до виходу самого інтервʼю я не отримував жодної заборони на його публікацію", – розповів журналіст.

Як згодом з'ясувалось, причиною рішення Вереса не публікувати інтерв'ю стали емоції футболіста.

Нагадаємо, Бурбас опублікував дану розмову з гравцем 28 червня. В одному з моментів футболіст емоційно зреагував на запитання про гол у ворота свого ексклубу ковалівського Колоса, на деякий час вийшовши з кадру.