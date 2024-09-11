Гецко: Нинішнє покоління збірної України — одне з найталановитіших у Європі

Колишній гравець збірної України з футболу, Іван Гецко, вважає нинішнє покоління гравців національної команди одним із найталановитіших у Європі.

Його слова передає UA-Футбол.

"На мою думку, одна з головних причин того, що не вдалося врятувати гру з Чехією – не вчасно зроблені заміни. Після перерви чехи ґрунтовно підсіли, віддали ініціативу, почали грати на утримання. І наші тренери мали випускати свіжих гравців трохи раніше, хоча б хвилин на 15. А так нам просто не вистачило часу наприкінці, щоб щось поміняти.

Найприкріше, що нинішнє покоління наших збірників – об'єктивне одне з найталановитіших та найзатребуваніших у Європі. Що не гравець – представник серйозного чемпіонату. Але коли збираються разом – гри нема. Чому так відбувається? Особисто у мене немає відповіді", — сказав Гецко.

Нагадаємо, після перших 2 турів Україна не набрала жодного балу і посідає останню сходинку в турнірній таблиці Ліги націй. У першому турі українці мінімально програли Албанії, а у другому — поступилися збірній Чехії.