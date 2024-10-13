Барселона готова повернути свого травмованого вихованця на поле

Півзахисник Барселони Гаві може повернутися до гри за команду після річної відсутності через травму.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За його інформацією, повернення Гаві найближчим часом неминуче, оскільки керівництво Барселони готове дати "зелене світло". Також "синьо-гранатові" планують продовжити переговори про нову угоду для Гаві, що є важливою частиною проєкту.

🔵🔴 Gavi’s return is imminent as Barça staff are prepared to give the green light soon…



…while Barça board are planning to advance in talks over new deal for Gavi as crucial part of the project.



His new contract is among priorities, same for Pedri. pic.twitter.com/e6WIGoVF97 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 13, 2024

Зазначимо, що Гаві є вихованцем Барселони. У сезоні 2024/25 футболіст на поле не виходив через травму хрестоподібних звʼязок коліна та меніску, яку отримав у листопаді 2023 року. Портал Transfermarkt оцінює 20-річного гравця в 90 мільйонів євро.

Напередодні до складу "блаугранас" повернувся Френкі де Йонг. Наразі в лазареті Барселони перебувають Рональд Араухо, Ансу Фаті, Марк Берналь, Андрес Крістенсен та Фермін Лопес. Раніше до них доєднався Марк-Андре тер Штеген, який вибув до кінця сезону через травму коліна.