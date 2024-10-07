Лідер Барселони найближчим часом може повернутися до гри після річної відсутності

Півзахисник Барселони Гаві може повернутися до гри за команду після річної відсутності через травму.

Про це повідомляє журналіст Mundo Deportivo Фернандо Поло.

За його інформацією, головний тренер каталонців Ганс-Дітер Флік має намір включити півзахисника у заявку на матч проти Севільї, який відбудеться 20 жовтня.

Hansi Flick rozważa to, aby Gavi znalazł się w kadrze na mecz z Sevillą. [@ffpolo × @Mariio_RB] (2️⃣) — BarcaInfo (@_BarcaInfo) October 7, 2024

Зазначимо, що Гаві є вихованцем Барселони. У сезоні 2024/25 футболіст на поле не виходив через травму хрестоподібних звʼязок коліна та меніску, яку отримав у листопаді 2023 року. Портал Transfermarkt оцінює 20-річного гравця в 90 мільйонів євро.

Напередодні до складу "блаугранас" повернувся Френкі де Йонг, але наразі в лазареті Барселони перебувають Рональд Араухо, Ансу Фаті, Марк Берналь, Андрес Крістенсен та Фермін Лопес. Раніше до них доєднався Марк-Андре тер Стеген, який вибув до кінця сезону через травму коліна.