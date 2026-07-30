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Ньюкасл знайшов заміну Гау у Саудівській Аравії – інсайдер

Софія Кулай — 30 липня 2026, 14:40
Ньюкасл знайшов заміну Гау у Саудівській Аравії – інсайдер
Маттіас Яйссле
Getty Images

Ньюкасл знайшов заміну Едді Гау, який має намір покинути посаду головного тренера команди.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією відомого інсайдера, новим наставником "сорок" може стати Маттіас Яйссле, який очолює саудівський Аль-Ахлі.

Англійський клуб веде просунуті перемовини з 38-річним німецьким спеціалістом. Зазначається, що сторони близькі до досягнення домовленості.

Цікаво, що контракт Яйссле із саудівським колективом розрахований до кінця червня 2027 року. Фахівець очолює Аль-Ахлі з літа 2023-го, провівши на чолі команди вже 138 ігор (92 перемоги, 21 нічия та 25 поразок).

Також попрацював у структурі РБ Лейпцига, Брондбю, Ліферінга та Зальцбурга.

Раніше повідомлялося, що лондонський Арсенал узгодив умови особистого контракту з півзахисником Ньюкасла Бруну Гімараешем.

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