Гау піде з посади головного тренера Ньюкасла – інсайдер

Едді Гау вирішив покинути посаду головного тренера англійського Ньюкасла.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією авторитетного інсайдера, "сороки" прагнуть здійснити великі кадрові перебудови та вже працюють над заміною 48-річного спеціаліста.

Нагадаємо, що Гау очолює Ньюкасл із листопада 2021-го. Відтоді команда провела під його керівництвом 231 матч (116 перемог, 43 нічиї та 72 поразки). У сезоні-2024/25 привів "сорок" до звитяги у Кубку англійської ліги.

У минулому сезоні-2025/26 Ньюкасл фінішував лише 12-м у турнірній таблиці АПЛ, набравши 49 балів у 38-ми турах. Наразі "сороки" проводять підготовку до нового сезону. 29 липня підопічні Гау були знищені командою Бристоль Сіті (1:4).

Раніше повідомлялося, що лондонський Арсенал узгодив умови особистого контракту з півзахисником Ньюкасла Бруну Гімараешем.