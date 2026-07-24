Арсенал узгодив особистий контракт із хавбеком збірної Бразилії

Лондонський Арсенал узгодив умови особистого контракту з півзахисником Ньюкасла та збірної Бразилії Бруну Гімараешем.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, тепер чинні чемпіони Англії збираються направити першу офіційну пропозицію Ньюкаслу щодо трансферу хавбеку. Арсенал планує запропонувати 70 мільйонів євро.

Очікується, що Ньюкасл першу пропозицію відхилить, проте лондонський клуб впевнений, що зрештою зможе підписати гравця, якого дуже хоче бачити у своїй команді головний тренер Арсенала Мікель Артета.

Контракт Гімараеша з Ньюкаслом діє до літа 2028 року, трансферна вартість 26-річного бразильця оцінюється в 70 мільйонів євро.

Нагадаємо, напередодні Арсенал підписав вінгера Брюгге Хрістоса Цоліса.