Ньюкасл домовився про перехід 20-річного хавбека Монако за суму понад 41 млн євро

Англійський Ньюкасл Юнайтед узгодив перехід 20-річного французького півзахисника з Монако Аладжі Бамба.

Про це повідомляє Sky Sports.

Як зазначається, сума трансферу складатиме 35,5 мільйона фунтів (близько 41,5 млн євро). Гравець вже прибув до табору "Сорок" та проходить медобстеження.

Зауважимо, що в сезоні-25/26 Бамба провів на клубному рівні 28 матчів, у яких відзначився трьома результативними передачами. Він перебував у системі "Монегасків" з липня 2021 року. За цей час виграв Кубок юнацького чемпіонату Франції U-19.

За спиною в молодого хавбека 21 матч за різні вікові склади своєї національної збірної (7 поєдинків – за U-20, 9 поєдинків – за U-19 та 5 поєдинків – за U-18).

Нагадаємо, рініше стало відомо про можливий перехід Базумани Туре до ньюкаслського колективу.