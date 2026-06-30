Манчестер Сіті готовий виділити 110 млн євро за лідера Ньюкасла
Сандро Тоналі
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Манчестер Сіті націлився на трансфер півзахисника Ньюкасла та збірної Італії Сандро Тоналі.
Про це повідомляє Marca.
Наразі Сіті завершує перехід Елліота Андерсона з Ноттінгем Форест за рекордні 134 млн євро. Після цього трансферу "містяни" сконцентруються на підписанні Тоналі.
Зазначається, що Сіті запропонує "сорокам" 110 млн євро за італійського хавбека.
Сандро перейшов до Ньюкасла з Мілана в липні 2023 року за 70 млн євро, ставши найдорожчим італійцем в історії. Його чинний контракт із клубом розрахований до літа 2029-го.
У сезоні-2025/26 Тоналі зіграв у 53 матчах за клуб у всіх турнірах, де забив 3 голи та віддав 6 результативних передач.
Раніше повідомлялося, що Ньюкасл оцінив італійського хавбека у 115 млн євро.