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Манчестер Сіті готовий виділити 110 млн євро за лідера Ньюкасла

Олександр Булава — 30 червня 2026, 23:52
Манчестер Сіті готовий виділити 110 млн євро за лідера Ньюкасла
Сандро Тоналі
Getty Images

Манчестер Сіті націлився на трансфер півзахисника Ньюкасла та збірної Італії Сандро Тоналі.

Про це повідомляє Marca.

Наразі Сіті завершує перехід Елліота Андерсона з Ноттінгем Форест за рекордні 134 млн євро. Після цього трансферу "містяни" сконцентруються на підписанні Тоналі. 

Зазначається, що Сіті запропонує "сорокам" 110 млн євро за італійського хавбека.

Сандро перейшов до Ньюкасла з Мілана в липні 2023 року за 70 млн євро, ставши найдорожчим італійцем в історії. Його чинний контракт із клубом розрахований до літа 2029-го.

У сезоні-2025/26 Тоналі зіграв у 53 матчах за клуб у всіх турнірах, де забив 3 голи та віддав 6 результативних передач.

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Раніше повідомлялося, що Ньюкасл оцінив італійського хавбека у 115 млн євро.

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