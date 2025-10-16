Гаттузо: Якщо Італія знову не вийде на чемпіонат світу, мені доведеться жити у вигнанні

Головний тренер збірної Італії Дженнаро Гаттузо розповів, що станеться, якщо він не зможе вивести "скуадру адзурру" на чемпіонат світу 2026 року.

Слова 47-річного італійця наводить ESPN.

Після жовтневої паузи на матчі збірних Італія гарантувала собі друге місце групи І, яке дозволить зіграти у плейоф кваліфікації ЧС-2026. Оскільки італійці пропустили останні два мундіалі, програвши саме у плейоф відбору, перед легендою Мілана стоїть важливе завдання повернути їх на світову першість.

"Я припишу собі заслугу, якщо мені вдасться досягти мети (вивести Італію на ЧС-2026), інакше я поїду жити далеко від Італії. Я вже трохи далеко (тренер живе у Марбельї, Іспанія), я поїду ще далі. Я усвідомлюю те, що це стане наслідком (невиходу на ЧС-2026)", – сказав Гаттузо.

Після шести матчів кваліфікації чемпіонату світу-2026 Італія посідає друге місце групи І, відстаючи на три очки від лідера Норвегії. Італійцям буде складно обійти норвежців, оскільки за рівної кількості очок перевага надається команді з кращою різницею голів. У Норвегії вона становить +26, у той час як у Італії вона +15.

Нагадаємо, що Дженнаро Гаттузо жартом прокоментував призначення Фабіо Каннаваро на посаду головного тренера збірної Узбекистану.