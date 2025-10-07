Гаттузо жартом прокоментував призначення Каннаваро в збірну Узбекистану

Головний тренер збірної Італії Дженнаро Гаттузо прокоментував призначення свого експартнера по команді Фабіо Каннаваро на посаду головного тренера збірної Узбекистану.

Слова наставника "Скуадри адзурри" наводить Italian Football TV.

"Я подзвонив Каннаваро та сказав, що йому дуже пощастило. Він наніс трохи одеколону, вклав волосся гелем – і вже на чемпіонаті світу. А я все же тут, у окопах", – заявив Гаттузо.

Нагадаємо, напередодні Каннаваро був призначений на посаду головного тренера збірної Узбекистану. Ще до призначення італійського фахівця узбеки вже забезпечили собі першу в історії участь у фінальній частині чемпіонату світу.

Італія наразі посідає у своїй відбірковій групі друге місце, яке дає право на участь у плейоф.