Туреччина розгромила Грузію, Португалія з історичним дублем Роналду втратила перемогу над Угорщиною у кваліфікації ЧС-2026

Сьогодні, 14 жовтня, відбулися матчі європейської кваліфікації чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Збірна Іспанії вдома розгромила Болгарію з дублем Меріно та голом з пенальті Оярсабаля. У цій же групі Туреччина розібралась з Грузією.

Португалія не змогла втримати перемогу над Угорщиною. Капітан португальців Кріштіану Роналду оформив дубль, це зробило його найкращим бомбардиром в історії кваліфікацій чемпіонату світу.

Італія завдяки двом голам Матео Ретегі обіграла Ізраїль, Англія на виїзді перемогла Естонію з дублем Кейна та оформила вихід на світову першість.

Чемпіонат світу 2026 – європейська кваліфікація

14 жовтня

Група E

Іспанія – Болгарія 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 35 Меріно, 2:0 – 57 Меріно, 3:0 – 79 Чернев (автогол), 4:0 – 90+2 Оярсабаль (пен)

Туреччина – Грузія 4:1 (3:0)

Голи: 1:0 – 14 Їлдиз, 2:0 – 22 Демірал, 3:0 – 35 Акгюн, 4:0 – 52 Демірал, 4:1 – 65 Кочорашвілі

Група F

Ірландія – Вірменія 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 70 Фергюсон

Португалія – Угорщина 2:2 (2:1)

Голи: 0:1 – 8 Салай, 1:1 – 22 Роналду, 2:1 – 45+3 Роналду, 2:2 – 90+1 Собослай

Група I

Естонія – Молдова 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 12 Кайт, 1:1 – 64 Бодіштяну

Італія – ​​Ізраїль 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 45+2 Ретегі (пен), 2:0 – 74 Ретегі, 2:0 – 90+3 Манчіні

Група K

Андорра – Сербія 1:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 17 Лопес, 1:1 - 19 Гарсія (автогол), 1:2 - 54 Влахович, 1:3 - 77 Митрович

Латвія – Англія 0:5 (0:3)

Голи: 0:1 – 26 Гордон, 0:2 – 44 Кейн, 0:3 – 45+4 Кейн (пен), 0:4 – 59 Тонішевс (автогол), 0:5 – 86 Езе

Нагадаємо, напередодні збірна України здолала Азербайджан, а Франція сенсаційно зіграла внічию з Ісландією.