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Гаттузо: Я дуже задоволений грою Русина

Микола Дендак — 9 лютого 2025, 16:55
Гаттузо: Я дуже задоволений грою Русина
Назарій Русин
Хайдук Спліт

Головний тренер хорватського Хайдука Дженнаро Гаттузо задоволнений грою українця Назарія Русина у матчі проти Вараждина (1:0).

Його слова передає пресслужба клубу.

усин у своїй кар’єрі часто грав на позиції другого нападника. Він має швидкість, щоб вриватися у простір. Я замінив його в перерві, тому що він відчув судоми. Я дуже задоволений тим, як Русин грав. Після чотирьох місяців без ігрової практики в Сандерленді він вперше почав з першої хвилини", – сказав Гаттузо.

Нагадаємо, що наприкінці січня Назарій Русин приєднався до Хайдука на правах оренди з англійського Сандерленда.

У дебютній грі за нову команду Русин відзначився асистом. Проте це не врятувало Хайдук від поразки у чемпіонаті Хорватії.

Назарій Русин Хайдук Дженнаро Гаттузо

Назарій Русин

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