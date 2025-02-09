Гаттузо: Я дуже задоволений грою Русина

Головний тренер хорватського Хайдука Дженнаро Гаттузо задоволнений грою українця Назарія Русина у матчі проти Вараждина (1:0).

Його слова передає пресслужба клубу.

"Р усин у своїй кар’єрі часто грав на позиції другого нападника. Він має швидкість, щоб вриватися у простір. Я замінив його в перерві, тому що він відчув судоми. Я дуже задоволений тим, як Русин грав. Після чотирьох місяців без ігрової практики в Сандерленді він вперше почав з першої хвилини", – сказав Гаттузо.

Нагадаємо, що наприкінці січня Назарій Русин приєднався до Хайдука на правах оренди з англійського Сандерленда.

У дебютній грі за нову команду Русин відзначився асистом. Проте це не врятувало Хайдук від поразки у чемпіонаті Хорватії.