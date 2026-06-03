Екстренер збірної Італії очолить Лаціо: інсайдер розкрив термін та фінансові умови контракту
Дженнаро Гаттузо
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Колишній тренер збірної Італії Дженнаро Гаттузо очолить Лаціо.
Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.
За його інформацією, контракт буде підписано до 2028 року з можливістю продовження до 2029-го.
Відомі також особисті умови – спеціаліст отримуватиме 1,5 млн євро на рік, а також бонуси.
Нагадаємо, Гаттузо змінить на цій посаді Мауріціо Саррі, який у свою чергу очолить Аталанту.
Під керівництвом Саррі команда посіла 9 місце у Серії А та вийшла до фіналу Кубку Італії, де програла міланському Інтеру. До цього Саррі працював із Лаціо у 2021 – 2024 роках.
Напередодні також стало відомо, що римський клуб покинув один із лідерів збірної Албанії.