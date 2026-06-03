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Екстренер збірної Італії очолить Лаціо: інсайдер розкрив термін та фінансові умови контракту

Олексій Мурзак — 3 червня 2026, 20:40
Екстренер збірної Італії очолить Лаціо: інсайдер розкрив термін та фінансові умови контракту
Дженнаро Гаттузо
Getty Images

Колишній тренер збірної Італії Дженнаро Гаттузо очолить Лаціо.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

За його інформацією, контракт буде підписано до 2028 року з можливістю продовження до 2029-го.

Відомі також особисті умови – спеціаліст отримуватиме 1,5 млн євро на рік, а також бонуси.

Нагадаємо, Гаттузо змінить на цій посаді Мауріціо Саррі, який у свою чергу очолить Аталанту.

Під керівництвом Саррі команда посіла 9 місце у Серії А та вийшла до фіналу Кубку Італії, де програла міланському Інтеру. До цього Саррі працював із Лаціо у 2021 – 2024 роках.

Напередодні також стало відомо, що римський клуб покинув один із лідерів збірної Албанії.

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