Екстренер збірної Італії очолить Лаціо: інсайдер розкрив термін та фінансові умови контракту

Колишній тренер збірної Італії Дженнаро Гаттузо очолить Лаціо.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

За його інформацією, контракт буде підписано до 2028 року з можливістю продовження до 2029-го.

Відомі також особисті умови – спеціаліст отримуватиме 1,5 млн євро на рік, а також бонуси.

Нагадаємо, Гаттузо змінить на цій посаді Мауріціо Саррі, який у свою чергу очолить Аталанту.

Під керівництвом Саррі команда посіла 9 місце у Серії А та вийшла до фіналу Кубку Італії, де програла міланському Інтеру. До цього Саррі працював із Лаціо у 2021 – 2024 роках.

Напередодні також стало відомо, що римський клуб покинув один із лідерів збірної Албанії.