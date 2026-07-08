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Мілан узгодив трансфер захисника Лаціо

Олег Дідух — 8 липня 2026, 13:27
Мілан узгодив трансфер захисника Лаціо
Маріо Хіла
Getty Images

Іспанський центральний захисник римського Лаціо Маріо Хіла продовжить кар'єру в Мілані.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

За його інформацією, сторони вже узгодили трансфер 25-річного гравця. З урахуванням бонусів Мілан заплатить за Хілу 30 мільйонів євро. 50% від цієї суми отримає колишній клуб Хіли, мадридський Реал.

Захисник виступає за Лаціо з літа 2022 року, коли італійці заплатили за нього 6 мільйонів євро. Сумарно за цей час Хіла провів за римський клуб 120 матчів у всіх турнірах і забив 2 голи.

Мілан виграв боротьбу за захисника у Наполі. Подейкують, що це розлютило нового наставника неаполітанців, Массіміліано Аллегрі.

Нагадаємо, раніше Мілан підписав форварда ПСЖ Гонсалу Рамуша, заплативши за нього близько 70 мільйонів євро.

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