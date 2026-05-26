Один із лідерів збірної Албанії покинув Лаціо

Правий захисник збірної Албанії Ельсеїд Хюсай покидає римський Лаціо.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Контракт Хюсая з Лаціо розрахований до кінця червня 2026 року та продовжений не буде.

Хюсай виступав за Лацію з літа 2021 року. Сумарно провів 131 матч у всіх турнірах, відзначившись 2 голами та 4 асистами.

У сезоні-2025/26 32-річний захисник втратив місце у основі Лаціо. Він взяв участь лише у 5 матчах Серії А, сумарно провівши на полі лише 170 хвилин ігрового часу. На рахунку Хюсая 2 голи в 97 матчах за збірну Албанії, трансферна вартість захисника наразі оцінюється в 1,5 мільйона євро.

Раніше повідомлялося про те, що новим головним тренером Лаціо може стати Дженнаро Гаттузо.