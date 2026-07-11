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Мілан підписав захисника Лаціо

Олег Дідух — 11 липня 2026, 14:46
Мілан підписав захисника Лаціо
Маріо Хіла
ФК Мілан

Іспанський центральний захисник римського Лаціо Маріо Хіла став гравцем Мілана.

Про це повідомляє пресслужба "россонері".

Контракт розрахований на 5 років – до літа 2031 року. Сума трансферу не розголошується, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про 30 мільйонів євро.

50% від цієї суми отримає попереднім клуб захисника, мадридський Реал. У складі Мілана Хіла виступатиме під 34-м номером.

Захисник виступав за Лаціо з літа 2022 року, коли італійці заплатили за нього 6 мільйонів євро. Сумарно за цей час Хіла провів за римський клуб 120 матчів у всіх турнірах і забив 2 голи.

Мілан виграв боротьбу за захисника у Наполі. Подейкують, що це розлютило нового наставника неаполітанців, Массіміліано Аллегрі.

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