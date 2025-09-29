Такі гравці потрібні команді, – Гасперіні оцінив виступ Довбика проти Верони
Getty Images
Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні оцінив гру Артема Довбика у матчі з Вероною у межах п'ятого туру італійської Серії А.
Слова фахівця передає Roma News.
"Ми не повинні оцінювати гравця лише за кількістю м’ячів. Довбик, як і Пеллегріні, Ермосо, сьогодні відіграв важливу роль. Такі футболісти потрібні, особливо в моменти, коли доводиться багато ротувати склад.
Артем добре реагує, я побачив у нього прогрес та потенціал для зростання. Він чудовий хлопець, який хоче розвиватись та досягати результатів. З часом Артем стане краще", – розповів Гасперіні.
Нагадаємо, Довбик вийшов у основі команди Джан П’єро Гасперіні та провів на полі 60 хвилин. Саме українець на 7 хвилині відкрив рахунок у матчі ударом головою.
