Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Такі гравці потрібні команді, – Гасперіні оцінив виступ Довбика проти Верони

Володимир Максименко — 29 вересня 2025, 09:09
Такі гравці потрібні команді, – Гасперіні оцінив виступ Довбика проти Верони
Getty Images

Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні оцінив гру Артема Довбика у матчі з Вероною у межах п'ятого туру італійської Серії А.

Слова фахівця передає Roma News.

"Ми не повинні оцінювати гравця лише за кількістю м’ячів. Довбик, як і Пеллегріні, Ермосо, сьогодні відіграв важливу роль. Такі футболісти потрібні, особливо в моменти, коли доводиться багато ротувати склад.
Артем добре реагує, я побачив у нього прогрес та потенціал для зростання. Він чудовий хлопець, який хоче розвиватись та досягати результатів. З часом Артем стане краще", – розповів Гасперіні.

Нагадаємо, Довбик вийшов у основі команди Джан П’єро Гасперіні та провів на полі 60 хвилин. Саме українець на 7 хвилині відкрив рахунок у матчі ударом головою. 

Раніше перемогу над Вероною прокоментував сам український нападник.

Джан П`єро Гасперіні Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик

Джан П`єро Гасперіні

Я прогресую: Довбик – про свій перший гол в сезоні та перемогу Роми над Вероною
Гасперіні: Довбик зростає атлетично, маскуючи технічні проблеми
Гасперіні: Довбик додає у фізичному плані
Довбик та Зінченко вийдуть у старті своїх клубів на матчі 1-го туру основного етапу Ліги Європи
Ексфорвард Роми: У Довбика немає сильного характеру

Останні новини