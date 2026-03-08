Гасперіні повідомив терміни відновлення Довбика після операції

Головний тренер італійської Роми Джан П'єро Гасперіні повідомив терміни повернення на поле українського нападника Артема Довбика.

Його слова передає TUTTOmercatoWEB.

Наставник зазначив, що Довбик продовжує тривалу реабілітацію, а ірландському центрфорварду Еван Фергюсону ще потрібно буде перенести операцію на щиколотці.

"Очевидно, що, якщо ми завжди враховуємо Довбика і Фергюсона, ми дійсно перебуваємо в скрутному становищі. Довбик не грає вже багато місяців, і йому зробили операцію; якщо все піде добре, він може повернутися в кінці квітня, на початку травня. Тому ми не можемо продовжувати вважати його відсутнім.



Те саме стосується Фергюсона, тепер уже ясно, що він закінчить сезон тут і перенесе операцію на щиколотці, тому у нього не буде часу на відновлення навіть у кінці сезону. Цих двох тепер можна викреслити зі списку відсутніх".