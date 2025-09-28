Українська правда
Я прогресую: Довбик – про свій перший гол в сезоні та перемогу Роми над Вероною

Олексій Мурзак — 28 вересня 2025, 20:41
Артем Довбик
Український нападник Роми Артем Довбик прокоментував перемогу над Вероною у 6-му турі Серії А, в якому він забив перший гол за "вовків" у новому сезоні, зазначивши, що він прогресує як фізично, так і в плані руху на полі.

Його слова наводить Roma Press.

"Для нападника дуже важливо набути впевненості. Я дуже радий, що забив, але найголовніше – три очки. Я прогресую як фізично, так і в плані руху на полі. Сьогодні ми створили кілька гольових моментів. Будемо продовжувати покращувати нашу гру від матчу до матчу", – сказав він.

Фергюсон? У нього є досвід гри в Прем'єр-лізі, і він молодий. Ми часто обговорюємо наші дії на тренуваннях. У нас схожі характеристики, але ми різні. Ми повинні забивати, щоб допомагати команді. Цілі команди? Я не люблю говорити про них. Ми намагаємося вдосконалюватися на кожному тренуванні. Гасперіні – наш вчитель, і ми намагаємося дізнатися якомога більше. Тепер ми повинні бути готові до кожного матчу", – сказав Довбик.

Нагадаємо, Довбик вийшов у основі команди Джан П’єро Гасперіні та провів на полі 60 хвилин. Саме українець на 7 хвилині відкрив рахунок у матчі ударом головою.

