Гасперіні: Не вважаю, що Рому потрібно перебудовувати
Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні не вважає, що його команда потребує кардинальної перебудови.
Слова фахівця наводить TuttoMercatoWeb.
"Я не вважаю, що цю команду треба перебудовувати, її слід посилити – це різні речі. Вона має очевидну основу, але вже кілька місяців поспіль ми розплачуємося за повторювані й тривалі кадрові проблеми, які поставили нас у складне становище в усіх ланках. Проте я не думаю, що ця команда грає нижче своїх можливостей. Ми там, де маємо бути.
Вважати, що треба розвалити цю групу та всю виконану роботу – для мене це безглуздо. Це колектив, який слід посилити правильним чином, враховуючи фінансові можливості клубу, але це склад, що все одно перебуває на 5-6 місці в таблиці. Цього недостатньо, ймовірно, його потрібно вдосконалити, але не руйнувати", – заявив Гасперіні.
Напередодні Рома в 31 турі Серії А на виїзді програла Інтеру 2:5.