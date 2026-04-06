Гасперіні: Не вважаю, що Рому потрібно перебудовувати

Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні не вважає, що його команда потребує кардинальної перебудови.

"Я не вважаю, що цю команду треба перебудовувати, її слід посилити – це різні речі. Вона має очевидну основу, але вже кілька місяців поспіль ми розплачуємося за повторювані й тривалі кадрові проблеми, які поставили нас у складне становище в усіх ланках. Проте я не думаю, що ця команда грає нижче своїх можливостей. Ми там, де маємо бути.

Вважати, що треба розвалити цю групу та всю виконану роботу – для мене це безглуздо. Це колектив, який слід посилити правильним чином, враховуючи фінансові можливості клубу, але це склад, що все одно перебуває на 5-6 місці в таблиці. Цього недостатньо, ймовірно, його потрібно вдосконалити, але не руйнувати", – заявив Гасперіні.