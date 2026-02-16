Цій команді потрібен такий нападник, – тренер Роми відзначив конкурента Довбика

Головний тренер роми Джан П'єро Гасперіні оцінив бойову нічию (2:2) з Наполі та відзначив гру зимового новачка "вовків" Доніелла Малена.

Його слова цитує Джанлука Ді Марціо.

Наставник розповів, що його команда змарнувала декілька гарних моментів біля воріт неаполітанців.

Також італійський коуч відповів на запитання про нового лідера римського колективу Малена. За його словами, він завжди упевнений у якостях 27-річного нідерландського форварда, який має гарний та точний удар по воротах суперника.

"Цій команді потрібен такий нападник, як він. Він з нами всього 4-5 матчів. Якщо повернуться Дібала, Суле або Ель-Шаараві, ми зможемо грати ще краще. Реалізований пенальті? Проти Мілінковіча-Савича було непросто, але він пробив бездоганно – сильно і чітко. Ми вже бачили на тренуваннях, що він добре виконує і штрафні", – сказав Гасперіні.

68-річний фахівець запевнив, якби Рома ще раніше б оформила перехід Малена, то у першому колі чемпіонату набрала б більше очок.

Після 25 турів римляни з 47 очками посідають четверту сходинку турнірної таблиці Серії А сезону-2025/26.

"Ми четверті, і я не боюся сказати, що з Маленом у першому колі у нас було б на кілька очок більше. Ми багато виграли, але програли в матчах з прямими конкурентами. У другому колі справи йдуть краще, хоча після цих перших двох ігор з прямими суперниками залишається певний осад – ми могли виступити краще", – підсумував тренер "вовків".

Відзначимо, що у воротах Наполі Мален оформив дубль. Вже на 7-й хвилині нідерландець відкрив рахунок, а на 71-й реалізував пенальті.

Мален виступає за італійський клуб на правах оренди до кінця поточного сезону-2025/26. Також у домовленості є опція викупу гравця. У футболці римського колективу Доніелл вже провів 5 матчів, у яких забив 5 голів. Портал Transfermarkt оцінює вартість нападника у 25 мільйонів євро.

Наступний поєдинок Роми запланований на неділю, 22 лютого, коли римляни приймуть Кремонезе. Початок зустрічі – о 21:45 (за Києвом).

Нагадаємо, що матчі "вовків" пропускає український форвард Артем Довбик, який травмувався у грі проти Лечче. Українець переніс операцію на травмованих зв'язках стегна. Повернення нападника очікується не раніше кінця березня або початку квітня. Довбик не потрапив у заявку Роми на плейоф Ліги Європи.