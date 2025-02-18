Гасперіні анонсував повернення двох ключових гравців перед матчем з Брюгге у ЛЧ
Джан П’єро Гасперіні
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Головний тренер Аталанти Джан П’єро Гасперіні анонсував появу Адемоли Лукмана та Сеад Колашинаця у матчі 1/16 фіналу Ліги чемпіонів проти Брюгге.
Цитує наставника УЄФА.
"Лукман та Колашинац відновилися. Колашинац зіграє у стартовому складі. Лукман може вийти на заміну у другому таймі", – розповів Гасперіні.
Також тренер оцінив силу суперника перед другим матчем.
"Італійські команди добре знають, як закриватися та грати від оборони. У Лізі чемпіонів доводиться грати проти команд, які борються за перемогу.
Манчестер Сіті мав проблеми з Брюгге. Це гнучка команда зі швидкими гравцями. Ми повинні добре підготуватися тактично та зберігати граничну обережність", – сказав Гасперіні.
Нагадаємо, перший матч завершився мінімальною перемогою бельгійського колективу (2:1).