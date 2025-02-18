Гасперіні анонсував повернення двох ключових гравців перед матчем з Брюгге у ЛЧ

Головний тренер Аталанти Джан П’єро Гасперіні анонсував появу Адемоли Лукмана та Сеад Колашинаця у матчі 1/16 фіналу Ліги чемпіонів проти Брюгге.

Цитує наставника УЄФА.

Також тренер оцінив силу суперника перед другим матчем.

"Італійські команди добре знають, як закриватися та грати від оборони. У Лізі чемпіонів доводиться грати проти команд, які борються за перемогу.

Манчестер Сіті мав проблеми з Брюгге. Це гнучка команда зі швидкими гравцями. Ми повинні добре підготуватися тактично та зберігати граничну обережність", – сказав Гасперіні.