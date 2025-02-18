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Гасперіні анонсував повернення двох ключових гравців перед матчем з Брюгге у ЛЧ

Олександр Булава — 18 лютого 2025, 16:20
Гасперіні анонсував повернення двох ключових гравців перед матчем з Брюгге у ЛЧ
Джан П’єро Гасперіні
Getty Images

Головний тренер Аталанти Джан П’єро Гасперіні анонсував появу Адемоли Лукмана та Сеад Колашинаця у матчі 1/16 фіналу Ліги чемпіонів проти Брюгге.

Цитує наставника УЄФА.

"Лукман та Колашинац відновилися. Колашинац зіграє у стартовому складі. Лукман може вийти на заміну у другому таймі", – розповів Гасперіні.

Також тренер оцінив силу суперника перед другим матчем.

"Італійські команди добре знають, як закриватися та грати від оборони. У Лізі чемпіонів доводиться грати проти команд, які борються за перемогу.

Манчестер Сіті мав проблеми з Брюгге. Це гнучка команда зі швидкими гравцями. Ми повинні добре підготуватися тактично та зберігати граничну обережність", – сказав Гасперіні.

Нагадаємо, перший матч завершився мінімальною перемогою бельгійського колективу (2:1).

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Джан П`єро Гасперіні

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