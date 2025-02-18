Плейоф Ліги чемпіонів: випробування для Мілана і шанс для Трубіна і Ко

У вівторок, 18 лютого, в Європі визначаться чотири учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Зокрема, "Мілан" спробує відігратися після несподіваної поразки тижневої давнини в Роттердамі від "Феєнорда" (0:1), а "Бенфіка" з Анатолієм Трубіним – зберегти перевагу, здобуту в першій грі над "Монако" (1:0).

Four games with just one goal between the teams on aggregate ⚽#UCL pic.twitter.com/cBINfANCrV — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 18, 2025

Чемпіон представляє всі пари плейоф головного єврокубка, які вийдуть на поле сьогодні ввечері.

Бенфіка – Монако

Тиждень тому український голкіпер команди з Лісабона Анатолій Трубін залишив недоторканними свої ворота, а його партнери зуміли забити гол і здобути надважливу гостьову перемогу.

Вангеліс Павлідіс забив переможний гол на самому початку другого тайму, на 48-й хвилині, і зробив свою команду фаворитом гри-відповіді. Утім, "Бенфіка" – фаворит умовний, ніхто не скидає з рахунком монегасків, які цілком здатні здобути і мінімальну перемогу (тоді буде овертайм і, можливо, серія пенальті), і перемогу з різницею у два м'ячі й більше.

Навіть за відсутності лівійського півзахисника Алі Аль-Моатасембелла, який був вилучений у першій грі з "Бенфікою". Він лише в зимове міжсезоння прийшов у команду, встиг у "Монако" зіграти у двох матчах чемпіонату Франції, але ще далеко не став тим футболістом, від якого критично залежить уся гра команди.

Своєю чергою, автор переможного голу Павлідіс зазначає:

"Якщо ти можеш перемагати і забивати, це здорово. Зараз ми на крок попереду, але цього недостатньо. Знаємо, що "Монако" буде готовий до наступної гри. Ми повинні зберігати граничну концентрацію".

Напередодні "Орли" здобули перемогу в чемпіонаті Португалії над "Санта-Кларою" (1:0) і продовжують гонитву за "Спортингом" у турнірній таблиці, відстаючи від лідера турнірної таблиці на 2 очки.

"Монако" в чемпіонаті Франції розгромив "Нант" (7:1) і продовжує заочну боротьбу з "Ніццою" за 3-тє місце і потрапляння в зону Ліги чемпіонів за підсумками сезону французької Ліги 1 – в обох колективів по 40 очок.

В обох команд додалися травмовані – хавбек "монегасків" Головін зазнав травми в першій грі, а півзахисник лісабонців Флорентіну – в неділю, у грі чемпіонату Португалії.

Травмовані

Бенфіка: Анхель Ді Марія, Ренато Санчес, Артур Кабрал, Александер Ба, Ману Сілва, Флорентіну.

Монако: Фоларін Балоган, Джордж Іленіхена, Вілфрід Сінго, Александр Головін.

Прогнози букмекерів

Перемога Бенфіки – 1,81;

Нічия – 4,11;

Перемога Монако – 3,97.

Мілан – Феєнорд

Матч, мабуть, викликає найбільшу інтригу в єврокубкових змаганнях цього дня.

Чи зможуть "россо-неррі" обіграти суперника, який за всіма розкладами вважався аутсайдером у протистоянні. Тиждень тому помилилися і букмекери, які давали 3,26 на перемогу "Феєнорда", і багато фахівців. Команді з Роттердама вдалося скувати атакувальні зусилля гостей, а єдиний гол у тому матчі забив бразильський нападник "Феєнорда" Ігор Пайшан уже на 3-й хвилині – 1:0.

З іншого боку, "Мілан", на рахунку якого 7 трофеїв Кубка європейських чемпіонів/Ліги чемпіонів, за останні 10 років лише одного разу дійшов до стадії 1/8. Груповий етап став для команди за цей час немов проклятим. Чи зможе вона його подолати цього разу? Відповідь на це питання ми дізнаємося сьогодні ввечері.

Захисник Мілана Кайл Вокер перед матчем-відповіддю зазначив:

"Ми можемо переломити ситуацію. Справа не тільки в нападниках – уся команда має робити свій внесок у забивання голів".

Минулої суботи "Мілан" обіграв "Верону" (1:0) і йде на 7 місці в турнірній таблиці Серії А. Своєю чергою, "Феєнорд" розділив очки з "Бредою" (0:0) і йде на 4-му місці в поточній таблиці Ередивізі.

До списку травмованих у "Феєнорда" за підсумками першого матчу з "Міланом" додалися Квентін Тімбер і Айасе Уеда. А ось у "Мілана" останні дні обійшлися без пошкодження гравців.

Травмовані

Мілан: Алессандро Флоренці, Емерсон, Рубен Лофтус-Чік, Варрен Бондо

Феєнорд: Джордан Лотомба, Джастін Бейлоу, Кріс-Кевін Надже, Раміс Зеррукі, Келвін Стенгс, Барт Ньівкоп, Ін Бом Хван, Гернот Траунер, Квентін Тімбер, Айасе Уеда.

Прогнози букмекерів

Перемога Мілана – 1.43;

Нічия – 4,81;

Перемога Феєнорда – 7.22.

Баварія – Селтік

А в цій парі, після виїзної перемоги мюнхенців, долю протистояння фактично вирішено. Аж надто потужна "Баварія" порівняно з "кельтами". Що й довела в середині першого матчу, забивши двічі наприкінці першого тайму – початку другого таймів. Голи Олісе та Кейна створили гостям велику та комфортну перевагу. І лише гол у відповідь Маеди відродив якусь подобу інтриги.

При цьому "Селтік" чинив тиск у кінцівці, але іменитий суперник витримав тиск і зберіг гостьову перемогу. А з огляду на той факт, що матч-відповідь пройде в Мюнхені, шанси на те, щоб відігратися, у "Селтіка" будуть якщо і не нульові, то мінімальні.

Команда може блиснути вдома, на рідному "Селтік Парк", овіяному легендами та більш ніж столітньою історією перемог. Але в гостях, а тим паче в єврокубках, "зелено-білі" часто перетворюються на посередню команду, яка не варта і десятої частини свого домашнього потенціалу.

Проте наставник "Селтіка" Брендан Роджерс з оптимізмом чекає на матч-відповідь. Північноірландському фахівцеві сподобалося, як його команда підтиснула суперника на своїй половині поля на останніх хвилинах.

"За рахунку 2:1 "Баварії" довелося дуже нелегко в кінцівці, – прокоментував він. – Від цього ми можемо відштовхуватися. У нас є ще один шанс. Втрачати вже нічого. Потрібно їхати до Мюнхена і зіграти так, щоб потім ні про що не шкодувати. А там уже буде видно".

Захисник "Баварії" Ерік Даєр залишився задоволений надійними діями в обороні й, у випадку з голом Майкла Олісе, видовищністю гри своєї команди.

"У захисті було кілька важливих блоків, відборів, виносів м'яча головою, – сказав англієць. – Такі деталі завжди будуть важливі. Ми перемогли і тепер можемо вирушити додому і готуватися до матчу-відповіді".

У вихідні "Селтік" розгромив "Данді Юнайтед" (3:0) і, як і раніше, впевнено лідирує в турнірній таблиці Прем'єршипа (13 очок переваги над "Рейнджерс").

А "Баварія" поділила очки з "Байєром" (0:0) у матчі лідерів Бундесліги, зберігши 8-очковий відрив від головного конкурента в таблиці.

У "Баварії" зі списку травмованих зник Хірокі Іто, а у "Селтіка" лазарет, як і раніше, порожній.

Травмовані

Баварія: Даніель Перец, Алфонсо Дейвіс, Жоау Палінья.

Селтік: травмовані відсутні.

Прогноз букмекерів

Баварія – 1.15;

Нічия – 8.92;

Селтік – 16.06;

Аталанта – Брюгге

А ось у грі "Аталанти" і "Брюгге" суцільні інтриги.

Бельгійська команда перемогла на своєму полі з мінімальним рахунком 1:0 і тепер докладе всіх зусиль для збереження переможного рахунку та виходу в 1/8 фіналу.

У Брюгге господарі поля відкрили рахунок уже на 15-й хвилині, коли Ферран Ютгла завдав точного удару. І якщо наприкінці першого тайму Маріо Пашалич зміг зрівняти рахунок, то в другій половині гри постійний тиск Брюгге на ворота суперників призвів до того, що на 90+4 хвилині у ворота бергамасків було призначено пенальті, який реалізував Нільссон.

Чи зможе Аталанта взяти реванш?

Безумовно, потенціал представника Серії А набагато вищий. Але аж надто вже гарний був цей "Брюгге" для цієї "Аталанти" в першому матчі тижневої давнини.

"Ми можемо пишатися тим, як представляємо свій клуб, – сказав тренер Брюгге Нікі Гаєн. – У другому таймі ми добре відреагували на пропущений гол і продовжували грати у свою гру".

У проміжку між двома очними зустрічами "Брюгге" втратив чергові два очки в Лізі Жюпіле, зігравши внічию з "Сент-Трюйденом" (2:2) і вже на 8 очок відстає від лідера таблиці "Генка", продовжуючи утримувати 2 місце.

"Аталанта" поділила очки з "Кальярі" (0:0) і втратила шанс наблизитися до "Інтера", який програв свій матч, у боротьбі за 2 місце в таблиці Серії А.

Зі списку травмованих в Аталанти зник Марко Карнесеккі, а у Брюгге в лазареті, як і раніше, перебуває тільки Бйорн Мейєр.

Травмовані

Аталанта: Джорджіо Скальвіні, Оділон Коссуну, Джанлука Скамакка, Адемола Лукман, Сеад Колашинац, Даніель Мальдіні.

Брюгге: Бйорн Мейєр.

Прогноз букмекерів

Перемога Аталанти – 1.53;

Нічия – 4.47;

Перемога Брюгге – 5.92.

Де дивитися?

Прямий ефір матчів Ліги чемпіонів в Україні доступний на каналах "Megogo Футбол", що входить до пакетів "Максимальний" і "Спорт" медіасервісу MEGOGO.

На каналі "Megogo Футбол 1" за годину до центральної гри дня "Бенфіка" – "Монако" та одразу після закінчення зустрічі відбудеться традиційна аналітична студія за участю журналістів та запрошених експертів.

Матч "Мілан" – "Феєнорд" розпочнеться о 19.45 за київським часом, інші ігри – о 22.00.