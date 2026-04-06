Підсилення для Баварії: Кейн повернувся перед матчем ЛЧ проти Реала

Сергій Шаховець — 6 квітня 2026, 15:41
Гаррі Кейн на тренуванні
ФК Баварія

Найкращий бомбардир Баварії Гаррі Кейн відновив тренування у загальній групі напередодні першого чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів проти Реала.

Про це повідомив офіційний сайт клубу.

Присутність англійського нападника на фінальному тренуванні Баварії свідчить про його готовність до поєдинку. Напередодні 32-річний футболіст пропустив матч 28-го туру Бундесліги проти Фрайбурга (3:2) через проблеми з гомілкостопом.

Кейн зазнав ушкодження під час перебування у збірній Англії. Через цю проблему нападник не грав у товариських матчах проти Уругваю (1:1) та Японії (0:1).

Тренерський штаб "червоних" розраховує на допомогу Кейна у поєдинку проти Реала, який відбудеться 7 квітня в Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу". Матч-відповідь запланований на 15 квітня в Мюнхені.

Зазначимо, що Кейн оформив 36 результативних дій у поточному сезоні Бундесліги, забивши 31 гол та віддавши 5 асистів. Форвард лідирує у топ-5 лігах Європи за системою гол+пас.

