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Було дуже важко грати так, як ми хочемо: капітан збірної Англії – про американські футбольні поля

Володимир Слюсарь — 7 червня 2026, 14:28
Було дуже важко грати так, як ми хочемо: капітан збірної Англії – про американські футбольні поля
Гаррі Кейн
Getty Images

Капітан збірної Англії Гаррі Кейн відзначив, що грати на футбольних полях в США важко й що команда не може показати той рівень, який би хотіла.

Про це він розповів у коментарі ITV Football.

"Гарна перемога (проти Нової Зеландії – прим). Це нелегко. Гадаю, саме до спеки ми й готувалися, готувалися до турніру. Поле було не дуже хорошим, чесно кажучи, було дуже важко грати так, як ми хочемо, але саме для цього ми тут – щоб пристосуватися до цього. Зрештою, ми, мабуть, могли забити ще пару голів, але ми раді перемозі і знаємо, що ми тут більше для підготовки, ніж для результату".

Натомість англієць відзначив свою гарну фізичну та психологічну підготовку до чемпіонату світу.

"Після фіналу Кубку кілька тижнів тому я спіймав себе на думці, що зараз перебуваю у найкращій фізичній та психологічній формі за всю свою кар'єру. Попереду на нас чекають складні умови та непростий турнір, але я з нетерпінням чекаю на цей виклик. Чемпіонат світу – це наймасштабніша подія у спорті, тому мені просто не терпиться вийти на поле. Це неймовірно хвилююче".

Нагадаємо, що Гаррі Кейн забив 79-й гол у складі національної команди у товариському матчі проти Нової Зеландії, який відбувся 6 червня.

Також англієць нещодавно зазначив, що з огляду на кількість забитих голів та виграних титулів, він повинен бути серед претендентів на Золотий м'яч-2026.

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