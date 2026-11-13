Кейн став абсолютним рекордсменом збірної Англії, перевершивши досягнення легендарного Шилтона

Гаррі Кейн став рекордсменом збірної Англії за кількістю проведених матчів.

Про це повідомляє пресслужба "трьох левів".

Володар "Золотого м'яча-2026" переписав історію в поєдинку п'ятого туру Ліги націй проти Хорватії (2:1). Ця гра стала для нього 126-ю у складі національної команди.

33-річний форвард Баварії перевершив досягнення Пітера Шилтона. Легендарний голкіпер залишався рекордсменом збірної Англії понад 35 років.

Футболісти з найбільшою кількістю матчів за збірну Англії:

Гаррі Кейн – 126 Пітер Шилтон – 125 Вейн Руні – 120 Девід Бекхем – 115 Стівен Джеррард – 114

Зазначимо, що в пам'ятному для себе поєдинку Кейн забив переможний м'яч. Загалом у складі "трьох левів" він записав собі в актив 92 голи та 22 результативні передачі.

Нападник дебютував за збірну Англії 27 березня 2015 року. Він двічі ставав срібним призером Євро та здобув "бронзу" на ЧС-2026.