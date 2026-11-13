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Кейн став абсолютним рекордсменом збірної Англії, перевершивши досягнення легендарного Шилтона

Денис Іваненко — 13 листопада 2026, 08:56
Кейн став абсолютним рекордсменом збірної Англії, перевершивши досягнення легендарного Шилтона
Гаррі Кейн
Getty Images

Гаррі Кейн став рекордсменом збірної Англії за кількістю проведених матчів.

Про це повідомляє пресслужба "трьох левів".

Володар "Золотого м'яча-2026" переписав історію в поєдинку п'ятого туру Ліги націй проти Хорватії (2:1). Ця гра стала для нього 126-ю у складі національної команди.

33-річний форвард Баварії перевершив досягнення Пітера Шилтона. Легендарний голкіпер залишався рекордсменом збірної Англії понад 35 років.

Футболісти з найбільшою кількістю матчів за збірну Англії:

  1. Гаррі Кейн – 126
  2. Пітер Шилтон – 125
  3. Вейн Руні – 120
  4. Девід Бекхем – 115
  5. Стівен Джеррард – 114

Зазначимо, що в пам'ятному для себе поєдинку Кейн забив переможний м'яч. Загалом у складі "трьох левів" він записав собі в актив 92 голи та 22 результативні передачі. 

Нападник дебютував за збірну Англії 27 березня 2015 року. Він двічі ставав срібним призером Євро та здобув "бронзу" на ЧС-2026.

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