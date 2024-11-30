Шахтарю буде легше? Кейн травмувався у грі з Боруссією Д

Форвард Баварії Гаррі Кейн був замінений по ходу матчу 12 туру Бундесліги проти Боруссії Д через травму.

У середині першого тайму 31-річний англієць подав знак лаві запасних "ротен", що він не може продожвити зустріч. Футболіст зазнав м'язове пошкодження.

У підсумку на 33-й хвилині він залишив поле, а замість нього вийшов Томас Мюллер.

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Варто зазначити, що на той час мюнхенський клуб вже програвав з рахунком 0:1. За "джмелів" відзначився Джеймі Байно-Гіттенс.

Але й команда Нурі Шахіна зазнала втрати, на 17-й хвилині з поля через пошкодження пішов Вальдемар Антон, якого замінив ексцентрбек Баварії Ніколас Зюле.

Нагадаємо, скоро Баварія гратиме з донецьким Шахтарем у межах основного етапу Ліги чемпіонів. Зустріч старий знайомих відбудеться 10 грудня.

На нашому сайті можна ознайомитися з результатами минулих матчів 12 туру німецької Бундесліги.

Раніше стало відомо, що одного з гравців Баварії позбавили водійських прав через нетипову для спортсмена проблему.