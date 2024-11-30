Вольфсбург познущався над РБ Лейпциг, Баєр обіграв Уніон: результати 12 туру Бундесліги

У суботу, 30 листопада, продовжилася програма 12 туру німецької Бундесліги.

Аугсбург за рахунок голу з пенальті обіграв Бохум, Вердер та Штутгарт не визначили переможця, а РБ Лейпциг удома зганьбився у грі з Вольфсбургом.

Уніон не зміг зупинити Баєр, а Фрайбург переміг Боруссію Менхенгладбах.

Окрасою вечора стане Der Klassiker між Боруссією Дортмунд та Баварією.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

12 тур, 30 листопада

Аугсбург – Бохум 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Тіц 38 (пенальті).

Вердер – Штутгарт 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 – Гджінма 6, 1:1 – Демірович 20, 2:1 – Стаге 76, 2:2 – Демірович 85.

РБ Лейпциг – Вольфсбург 1:5 (0:3)

Голи: 0:1 – Амура 4, 0:2 – Томас, 0:3 – Амура 16, 0:4 – Мегле 64, 1:4 – Орбан 82, 1:5 – Беренс 90+1.

Уніон – Баєр 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 – Фрімпонг 2, 1:1 – Чон 29, 1:2 – Шик 71.

Фрайбург – Боруссія М 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 – Гелер 41, 2:0 – Доан 49, 2:1 – Кляйндінст 61, 3:1 – Гелер 63.

19:30 Боруссія Д – Баварія

Нагадаємо, що 12 тур Бундесліги стартував поєдинком двох аутсайдерів чемпіонату. Санкт-Паулі на власному полі впевнено переграв Гольштайн Кіль.

Раніше з'явилася інформація, що легенда Барселони може очолити один з клубів Бундесліги.