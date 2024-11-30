Хаві може очолити клуб Бундесліги

Колишній тренер Барселони Хаві може очолити німецький РБ Лейпциг.

Про це повідомляє Fichajes.

За інформацією видання, керівництво клубу не задоволено результатами команди, під керівництвом нинішнього наставника Марко Розе, тому якщо клуб не покращить гру в найближчі тижні, німецький фахівець втратить свою посаду, головним претендентом на яку є іспанський фахівець.

44-річний Хаві є колишнім гравцем та тренером Барселони, яку очолював з 2021 по 2024 рік. Раніше він міг очолити Інтер Маямі, однак у підсумку головним тренером американського клубу став його колишній одноклубник Хав'єр Маскерано.

У поточному сезоні РБ Лейпциг йде на третьому місці в Бундеслізі, маючи в своєму активі 21 заліковий бал. В Лізі чемпіонів німецький клуб посідає лише 34-е місце, не набравши жодного очка.