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Хаві може очолити клуб Бундесліги

Олексій Мурзак — 30 листопада 2024, 16:40
Хаві може очолити клуб Бундесліги
Хаві
Getty Images

Колишній тренер Барселони Хаві може очолити німецький РБ Лейпциг.

Про це повідомляє Fichajes.

За інформацією видання, керівництво клубу не задоволено результатами команди, під керівництвом нинішнього наставника Марко Розе, тому якщо клуб не покращить гру в найближчі тижні, німецький фахівець втратить свою посаду, головним претендентом на яку є іспанський фахівець.

44-річний Хаві є колишнім гравцем та тренером Барселони, яку очолював з 2021 по 2024 рік. Раніше він міг очолити Інтер Маямі, однак у підсумку головним тренером американського клубу став його колишній одноклубник Хав'єр Маскерано.

У поточному сезоні РБ Лейпциг йде на третьому місці в Бундеслізі, маючи в своєму активі 21 заліковий бал. В Лізі чемпіонів німецький клуб посідає лише 34-е місце, не набравши жодного очка.

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