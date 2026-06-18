Найкращий англійський нападник, – Лінекер оцінив Кейна, який повторив гольовий рекорд збірної

Колишній нападник збірної Англії Гарі Лінекер назвав Гаррі Кейна найкращим англійським форвардом в історії після того, як капітан національної команди зрівнявся з ним за кількістю голів на чемпіонатах світу.

Його слова наводить ESPN.

"Я щиро радий, що Кейн зрівнявся зі моїм рекордом. Хоча в алфавітному порядку я все одно попереду, а це головне! Якщо ж серйозно – ласкаво просимо до "клубу двозначних чисел". Це круто. Щоправда, йому для цього знадобився на один Чемпіонат світу більше... А якщо абсолютно серйозно, то я вважаю Гаррі Кейна найкращим англійським нападником в історії. Зараз я вже щиро так думаю. Його універсалізм на полі – ось що, як на мене, вирізняє його з-поміж усіх інших".

Колишній футболіст Алан Ширер, який має найбільше голів в АПЛ (260), додав, що падіння рекорду Лінекера є "лише питанням часу".

Гаррі Кейн наздогнав Гарі Лінекера на позначці у 10 забитих м'ячів на світових першостях.

Нагадаємо, що поєдинок Англія – Хорватія закінчився перемогою "трьох левів" з рахунком 4:2. Головним героєм поєдинку став Кейн, який оформив дубль у ворота "шашкових", ставши найкращим гравцем гри.