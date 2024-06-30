Саутгейт прокоментував перемогу над Словаччиною на Євро-2024

Головний тренер збірної Англії Гарет Саутгейт розповів, що перемогти Словаччину (2:1) в 1/8 фіналу Євро-2024 команді допоміг їхній дух.

Слова наставника передає УЄФА.

"Хлопці, які вийшли на поле, всі зіграли свою роль, чи то створюючи голи, чи то зупиняючи їх. Це той дух, який вони мають, і це те, що дозволило нам перемогти сьогодні. Як для молодої команди, вони продемонстрували велике терпіння, коли було б простіше рухатися швидше. Зрештою, це старомодне довге вкидання м'яча.

Гра під пресингом у півзахисті — це проблема, з якою ми стикалися протягом тривалого часу. Сьогодні нам знадобився час, щоб знайти тактику для цього, але ми продовжували тиснути і, врешті-решт, ми створили цей єдиний шанс. Ми хочемо бути кращими, але дух допоміг нам пройти через це сьогодні. Нас ще будуть розпитувати, і ми це розуміємо, але у нас є певні якості, які допомогли нам вистояти у змаганнях. Я дуже пишаюся духом і лідерськими якостями, які продемонстрували гравці", — сказав тренер.

Нагадаємо, найкращим гравцем матчу став Джуд Беллінгем. На його рахунку рятівний забитий м'яч на останній хвилині основного часу.

У чвертьфіналі підопічні Саутгейта зустрінуться зі збірною Швейцарії, яка виявилась сильнішою за Італію.