Бейл: У Реалі багато чого не працює, клуб проходить через складний період

Колишній гравець Реала Гарет Бейл вважає, що зараз мадридський клуб вимушений справлятися з проблемами, проходячи через складний період, пов'язаний з травмами.

Слова валійця наводить Daily Mail.

"Бланкос" програли ще один матч Ліги чемпіонів, цього разу Ліверпулю (0:2).

На думку п'ятиразового переможця турніру, Реалу буде дуже складно, бо головний тренер команди Карло Анчелотті втратив багато гравців через травми.

"Ліверпуль був набагато кращим. Вони домінували в грі від початку до кінця.

Реалу дуже важко змагатися за таких обставин з такою кількістю травм. Багато речей не працюють на даний момент.

Клуб переживає складний період, але ми знаємо, що він завжди знаходить спосіб подолати труднощі", – сказав Бейл.