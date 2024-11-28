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Бейл: У Реалі багато чого не працює, клуб проходить через складний період

Олексій Погорелов — 28 листопада 2024, 16:22
Бейл: У Реалі багато чого не працює, клуб проходить через складний період
Гарет Бейл
Getty Images

Колишній гравець Реала Гарет Бейл вважає, що зараз мадридський клуб вимушений справлятися з проблемами, проходячи через складний період, пов'язаний з травмами.

Слова валійця наводить Daily Mail.

"Бланкос" програли ще один матч Ліги чемпіонів, цього разу Ліверпулю (0:2).

На думку п'ятиразового переможця турніру, Реалу буде дуже складно, бо головний тренер команди Карло Анчелотті втратив багато гравців через травми.

"Ліверпуль був набагато кращим. Вони домінували в грі від початку до кінця.

Реалу дуже важко змагатися за таких обставин з такою кількістю травм. Багато речей не працюють на даний момент.

Клуб переживає складний період, але ми знаємо, що він завжди знаходить спосіб подолати труднощі", – сказав Бейл.

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Після п'яти зіграних турів основного етапу Ліги чемпіонів Реал займає 24-те місце, маючи в активі всього 6 очок. У наступному турі команда Андрія Луніна зіграє з Аталантою, яка йде п'ятою у загальній таблиці.

Нагадаємо, що саме через поразку від Ліверпуля Реал переписав клубну історію у Лізі чемпіонів, чим "вершкові" точно не будуть хвалитися.

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