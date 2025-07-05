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Чемпіон Футбол

Бейл зробив нову пропозицію щодо придбання рідного клубу

Станіслав Лисак — 5 липня 2025, 08:06
Бейл зробив нову пропозицію щодо придбання рідного клубу
Getty Images

Колишній футболіст Реала, Тоттенгема та збірної Вельсу Гарет Бейл зробив другу спробу придбати рідний клуб Кардіфф.

Про це повідомляє видання The Times.

35-річний ексгравець готовий виділити 40 млн фунтів на купівлю валлійської команди.

"Ми зацікавлені в придбанні Кардіффа. Це клуб мого рідного міста, де я виріс і де грав мій дядько (Кріс Пайк, – прим.)", – заявив Бейл.

Нинішній власник клубу Вінсент Тан готовий продати Кардіфф після вильоту команди з Чемпіоншипа до Ліги 1 (третього за силою дивізіону Англії).

Попри те, що Тан відхилив першу пропозицію валлійського ексфутболіста, Бейл прагне підписати рідну команду та повернути їй місце в Прем'єр-лізі.

"Стати частиною групи власників було б здійсненням мрії. Я б дуже хотів долучитися до розвитку Кардіффа і вивести його до АПЛ, де він і повинен бути", – додає Бейл.

Раніше з'явилася інформація, що Гарет Бейл може стати одним з нових співвласників Плімута, за який виступає центрбек збірної України Максим Таловєров. Проте, як виявилося, це не входить у плани валлійця.

Нагадаємо, що Кардіфф покинув еліту англійського футболу у сезоні-2018/2019 після чого вже не виступав у Прем'єр-лізі.

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